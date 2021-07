Denise Tantucci, chi è l’attrice che incanta Cannes insieme a Nanni Moretti (Di sabato 17 luglio 2021) L’esordio di Denise Tantucci arriva giovanissima, sperimentando tanto teatro, prima ad Ancona, poi a Roma durante il liceo scientifico. Poi l’ingresso nella fiction italiana a 15 anni con Un medico in famiglia, che le spalanca le porte del piccolo schermo facendole inanellare una serie di successi: Braccialetti rossi, Fuoriclasse e infine Sirene. Nel 2020 Denise interpreta Buio, un family drama apocalittico dalle tinte femministe, grazie alla regia di Emanuela Rossi. Qui Denise fa la parte di Stella, giovane donna che decide di ribellarsi alle norme rigide della società in cui vive insieme alle sorelle e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) L’esordio diarriva giovanissima, sperimentando tanto teatro, prima ad Ancona, poi a Roma durante il liceo scientifico. Poi l’ingresso nella fiction italiana a 15 anni con Un medico in famiglia, che le spalanca le porte del piccolo schermo facendole inanellare una serie di successi: Braccialetti rossi, Fuoriclasse e infine Sirene. Nel 2020interpreta Buio, un family drama apocalittico dalle tinte femministe, grazie alla regia di Emanuela Rossi. Quifa la parte di Stella, giovane donna che decide di ribellarsi alle norme rigide della società in cui vivealle sorelle e ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Tantucci Denise Tantucci splende al Festival di Cannes 2021: è nata una stella Per una come Denise Tantucci, che a soli 15 viveva da sola dedicandosi alla cosiddetta gavetta grazie a film e a fiction di successo entrate nel cuore di milioni di spettatori, la Montée des Marches del Festival ...

Umanità e forza emotiva Profonda e psicanalitica, quasi “profetica” che in qualche modo sembra rispecchiare il nostro periodo di lockdown, la pellicola di Moretti trasmette una grande forza emotiva e spirito di umanità. Il r ...

