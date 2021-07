Denise Pipitone, lo sfogo di Anna Corona: “Troppi giochetti sulla mia pelle” (Di sabato 17 luglio 2021) Ci sono alcune interessanti novità riguardo il caso di scomparsa di Denise Pipitone: Anna Corona, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui spiega la sua posizione. Inoltre, l’ex PM Maria Angioni ha chiarito come intende procedere. Anna Corona è stata una delle protagoniste della trasmissione “Le storie di Quarto Grado” andata in onda su Rete 4 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Ci sono alcune interessanti novità riguardo il caso di scomparsa di, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui spiega la sua posizione. Inoltre, l’ex PM Maria Angioni ha chiarito come intende procedere.è stata una delle protagoniste della trasmissione “Le storie di Quarto Grado” andata in onda su Rete 4 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

pollogrinitre : La Roma femminile sta comprando anche Denise pipitone, la Roma maschile va in giro con diawara e carles perez, mi m… - Ad10000follower : Denise Pipitone, l’ex moglie del papà Anna Corona: “Tutta Mazara sa che siamo innocenti” - Fabiola65192010 : Giustizia e verità per Denise Pipitone.... Stop 17 anni sono davvero troppi vergogna.... #giustiziaeveritaperdenise - bimbadisanem : Sergio Mattarella: LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - fanDM_Claudia98 : RT @elena_music7: Io ho firmato, chissà che il messaggio non arrivi ai piani alti... se firmiamo tutti abbiamo più possibilità di farci sen… -