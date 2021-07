Denise Pipitone, Anna Corona si sfoga sul caso e la figlia Jessica: “Tutta Mazara del Vallo lo sa” (Di sabato 17 luglio 2021) Nuove dichiarazioni di Anna Corona sulla sparizione di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. La donna è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale della stessa Denise avuta da una relazione segreta con la madre Piera Maggio. Da sempre al centro dell’attenzione e delle indagini, ora Anna Corona torna a sfogarsi e rivela una violenza subita dalla figlia Jessica, unica persona processata e assolta per il caso di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 luglio 2021) Nuove dichiarazioni disulla sparizione di, la bimba scomparsa dadelnel 2004. La donna è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale della stessaavuta da una relazione segreta con la madre Piera Maggio. Da sempre al centro dell’attenzione e delle indagini, oratorna arsi e rivela una violenza subita dalla, unica persona processata e assolta per ildi ...

Advertising

Quinta00876879 : RT @elena_music7: Io ho firmato, chissà che il messaggio non arrivi ai piani alti... se firmiamo tutti abbiamo più possibilità di farci sen… - occhio_notizie : Denise Pipitone, colpo di scena a Quarto Grado. Nuove rivelazioni di Anna Corona > - Pantocrax : RT @elena_music7: Io ho firmato, chissà che il messaggio non arrivi ai piani alti... se firmiamo tutti abbiamo più possibilità di farci sen… - gpalmero3 : RT @Pantocrax: Sergio Mattarella: LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - elena_music7 : Io ho firmato, chissà che il messaggio non arrivi ai piani alti... se firmiamo tutti abbiamo più possibilità di far… -