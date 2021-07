Definiva i vaccini ' veleno' e muore di Covid | la sorella | ' Vaccinatevi'

Advertising

RobertoBurioni : Un uomo che definiva i vaccini “veleno” muore dopo 17 giorni di intubazione. Attenzione a fare i fenomeni che con l… - franco_riviello : RT @RobertoBurioni: Un uomo che definiva i vaccini “veleno” muore dopo 17 giorni di intubazione. Attenzione a fare i fenomeni che con la sa… - RenatoSavoia : RT @RobertoBurioni: Un uomo che definiva i vaccini “veleno” muore dopo 17 giorni di intubazione. Attenzione a fare i fenomeni che con la sa… - GandalfGrigioOf : RT @RobertoBurioni: Un uomo che definiva i vaccini “veleno” muore dopo 17 giorni di intubazione. Attenzione a fare i fenomeni che con la sa… - SandroBonomi2 : RT @RobertoBurioni: Un uomo che definiva i vaccini “veleno” muore dopo 17 giorni di intubazione. Attenzione a fare i fenomeni che con la sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Definiva vaccini

Globalist.it

Una tragedia della disinformazione e dell'anti - scienza: suo fratello non ha voluto vaccinarsi ed è morto di Covid a 54 anni, dopo aver passato 17 giorni attaccato a un ventilatore. Adesso Lisa Adler,...... a inizio luglio, di anticipare i richiami e puntare suia mRna (Pfizer e Moderna) per le ... È quello che a giugno il virologo Guido Silvestri'l'incentivo più convincente' , ovvero '...Alan Scott Lanoix, abitava in Texas con la moglie e i tre figli, e diceva che il vaccino è solo "veleno", prima di morire per aver contratto il virus.I mutamenti climatici "stanno provocando la possibilità di un'ecatombe dell'umanità. Basta vedere quello che sta succedendo in Germania e Belgio, con decine di morti. (ANSA) ...