Decreto Covid, nuove regole sui colori: da Ferragosto possibili zone gialle. Green pass, multe fino a 400 euro per chi sgarra (Di sabato 17 luglio 2021) Rispetto all’estate dello scorso anno, in cui il Coronavirus ha dato tregua fino ad agosto inoltrato, le curve epidemiologiche della pandemia iniziano a preoccupare già da metà luglio. Il governo, dunque, sta decidendo di correre ai ripari, prima di tutto sfruttando lo strumento del Green pass, novità del 2021. Il Decreto Covid in corso di definizione dovrebbe prevedere multe fino a 400 euro per i clienti di locali pubblici dove c’è il rischio di assembramento. Sanzione che si riduce a 260 euro se pagata entro cinque giorni. Per i gestori ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Rispetto all’estate dello scorso anno, in cui il Coronavirus ha dato treguaad agosto inoltrato, le curve epidemiologiche della pandemia iniziano a preoccupare già da metà luglio. Il governo, dunque, sta decidendo di correre ai ripari, prima di tutto sfruttando lo strumento del, novità del 2021. Ilin corso di definizione dovrebbe prevederea 400per i clienti di locali pubblici dove c’è il rischio di assembramento. Sanzione che si riduce a 260se pagata entro cinque giorni. Per i gestori ...

