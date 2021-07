Debutto con rissa per Bernardo. La destra è sempre più ai ferri corti. Scintille alla presentazione del candidato a Milano. Meloni diserta l’evento, La Russa litiga con la Ronzulli (Di sabato 17 luglio 2021) Quel segnaposto vuoto vale più di mille parole. La sedia riservata in prima fila a Giorgia Meloni con la scritta Fratelli d’Italia rimasta senza occupante alla presentazione di Luca Bernardo (nella foto), candidato sindaco del centrodestra a Milano, è inutile girarci intorno, è un chiaro segnale. Lo sgarbo, l’ennesimo di una lunga serie, che è stato fatto da Matteo Salvini in accordo con Forza Italia, di estromettere il rappresentate Meloniano Giampaolo Rossi – sulla cui professionalità e competenza peraltro il giudizio è unanime – nel Cda della Rai (leggi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Quel segnaposto vuoto vale più di mille parole. La sedia riservata in prima fila a Giorgiacon la scritta Fratelli d’Italia rimasta senza occupantedi Luca(nella foto),sindaco del centro, è inutile girarci intorno, è un chiaro segnale. Lo sgarbo, l’ennesimo di una lunga serie, che è stato fatto da Matteo Salvini in accordo con Forza Italia, di estromettere il rappresentateano Giampaolo Rossi – sulla cui professionalità e competenza peraltro il giudizio è unanime – nel Cda della Rai (leggi ...

