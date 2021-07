De Luca attacca Speranza e Figliuolo sui vaccini | «Della Campania se ne sono infischiati»

(Di sabato 17 luglio 2021) Ieri il presidenteRegioneha parlato, come ogni venerdì, in diretta Facebook. Ha dichiarato che la situazione dei contagi inè sotto controllo, soprattutto se si guardano i dati relativi ai ricoveri, ma con le vaccinazioni si è ancora indietro. Ci300mila campani (soprattutto nella fascia 60-70 anni) che non siancora prenotati per la vaccinazione. «Con santa pazienza li richiameremo per la terza volta. Entro il 20 luglio arriviamo a sei milioni di vaccinazioni e a due milioni e 600 mila seconde dosi. Entro il 31 luglio arriveremo a somministrare tre milioni di doppie ...

Advertising

napolista : Nella diretta Facebook il governatore torna sulla scarsa quantità di vaccini ricevuti dalla nostra regione. Se dive… - luca_bartolozzi : RT @LaVeritaWeb: La paladina dell'ideologia Lgbt prima si accanisce su Ivan Scalfarotto, accusandolo di «non fare gli interessi della comun… - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: DIO ESISTE E LI HA PUNITI – DE LUCA ATTACCA GLI INGLESI- LA LEZIONE DI CAMMARELLE - Luca_Mussati : @lanfraz @il_laocoonte @valy_s Il sistema immunitario dei guariti attacca molti più epitopi e quindi non opera una… - atlantidelibri : RT @La7tv: #omnibus Luca #Sommi si dichiara favorevole alla vaccinazione obbligatoria e attacca parte della classe politica: '#Meloni e #Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca attacca

...Forza Italia interviene per telefono alla presentazione del candidato sindaco della coalizione... Eil primo cittadino uscente, il dem Beppe Sala. "Di questo ha bisogno Milano, non di un ...De: "Se ritornano le zone gialle la colpa è di Speranza e di Figliuolo". Per il Governatore - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - la Campania penalizzata: "Abbiamo ricevuto meno dosi rispetto ...Attacca gli avversari e pure gli alleati ... per farla essere a Milano alla presentazione del candidato sindaco Luca Bernardo e «trovare una soluzione» come spiegano da Forza Italia. La decisione di ...Finisce 9-7 un match nel quale il vincente è Nicola Garbella e il perdente Andrea Pizziconi. 9 le valide per San Marino, 6 per Nettuno.