De Laurentiis e Insigne, è una corsa a ostacoli (Di sabato 17 luglio 2021) Il Napoli aspetta Lorenzo Insigne . O meglio: attende una sua telefonata, un messaggio o comunque un segnale utile a sancirne la volontà di affrontare il discorso del rinnovo del contratto in scadenza ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) Il Napoli aspetta Lorenzo. O meglio: attende una sua telefonata, un messaggio o comunque un segnale utile a sancirne la volontà di affrontare il discorso del rinnovo del contratto in scadenza ...

Advertising

zazoomblog : De Laurentiis e Insigne è una corsa a ostacoli - #Laurentiis #Insigne #corsa #ostacoli - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Insigne via a parametro zero? La risposta di De Laurentiis non lascia spazio ai dubbi, c'è una cosa che non lo cond… - SiamoPartenopei : De Laurentiis: 'Se mi chiama, ci vediamo e parliamo'. Tre ipotesi sul futuro di Insigne - SiamoPartenopei : CdM - De Laurentiis per il rinnovo di Insigne non vuole intermediazioni e non cerca contatti con l'entourage! -