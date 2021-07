Ddl Zan, Salvini propone mediazione a Letta: “Vediamoci martedì” (Di sabato 17 luglio 2021) “Propongo a Enrico Letta, per l’ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) “Propongo a Enrico, per l’ennesima volta, unacome chiesto anche dalla Santa Sede., prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Senon accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd”. Lo dice il leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Italia Sera.

