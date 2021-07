Ddl Zan | Salvini a Letta ' Vediamoci martedì o finisce male'

(Di sabato 17 luglio 2021) ROMA - "Propongo a Enrico, per l'ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede., prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli ...

Una mediazione, o finisce male. Matteo Salvini 'chiama' Enrico Letta per evitare che lo strappo sul, con il Pd che persevera nella strategia del muro contro muro al Senato, travolga tutta la maggioranza. 'Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla ...Se Letta non accettasse, la leggefinirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. . fil/red 17 - Lug - 21 12:28 - -Il fronte «o Zan o morte» su cui si è finora attestato il Pd inizia a incrinarsi. «Spero che finalmente si apra una breccia di consapevolezza», dice l'ex capogruppo Andrea Marcucci, fautore della ..."Propongo a Enrico Letta una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì", così il leader della Lega Salvini per un confronto sul ddl Zan ...