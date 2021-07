Ddl Zan e green pass: la destra difende la libertà, la sinistra vuole la coercizione (Di sabato 17 luglio 2021) Ci sono due temi focali che sono all’ordine del giorno dello scontro politico attuale : il ddl Zan e il green pass. Apparentemente così distanti per tematiche e contenuti eppure legati da un filo invisibile che li tiene uniti indissolubilmente: la libertà. Entrambi ci pongono di fronte alla limitazione di ciò che per natura umana è sacro e inviolabile da ogni coercizione imposta nella vita di ogni singolo individuo. In questi giorni al Senato si sta dibattendo per il disegno di legge contro l’omotransfobia. Se da un lato la condanna rimane unanime verso ogni forma di discriminazione, offesa, e ogni prevaricazione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Ci sono due temi focali che sono all’ordine del giorno dello scontro politico attuale : il ddl Zan e il. Apparentemente così distanti per tematiche e contenuti eppure legati da un filo invisibile che li tiene uniti indissolubilmente: la. Entrambi ci pongono di fronte alla limitazione di ciò che per natura umana è sacro e inviolabile da ogniimposta nella vita di ogni singolo individuo. In questi giorni al Senato si sta dibattendo per il disegno di legge contro l’omotransfobia. Se da un lato la condanna rimane unanime verso ogni forma di discriminazione, offesa, e ogni prevaricazione ...

