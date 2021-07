Davigo indagato a Brescia per il caso dei verbali di Amara. L’ipotesi di reato è rivelazione del segreto d’ufficio (Di sabato 17 luglio 2021) L’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ex pm del pool Mani Pulite, è indagato a Brescia per rivelazione del segreto d’ufficio. A scriverlo è il Corriere della Sera, che riporta la ricostruzione secondo la quale a Davigo nell’aprile 2020 il pm Paolo Storari consegnò verbali segreti che da dicembre 2019 a gennaio 2020 il plurindagato Piero Amara, ex avvocato esterno dell’Eni, aveva reso su un’asserita associazione segreta, denominata “Ungheria” e condizionante toghe e alti burocrati dello Stato: controverse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) L’ex consigliere del Csm Piercamillo, ex pm del pool Mani Pulite, èperdel. A scriverlo è il Corriere della Sera, che riporta la ricostruzione secondo la quale anell’aprile 2020 il pm Paolo Storari consegnòsegreti che da dicembre 2019 a gennaio 2020 il plurPiero, ex avvocato esterno dell’Eni, aveva reso su un’asserita associazione segreta, denominata “Ungheria” e condizionante toghe e alti burocrati dello Stato: controverse ...

