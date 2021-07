Dal Portogallo: per Meité c’è il Benfica, i dettagli (Di sabato 17 luglio 2021) Dal Portogallo sono sicuri: Soualiho Meité potrebbe presto trasferirsi al Benfica. Secondo quanto riportato da Record, il centrocampista di proprietà del Torino sarebbe ad un passo dal trasferimento nel club lusitano. Nelle casse del club granata andrebbe una cifra vicina ai 7 milioni, per il giocatore un contratto di 4-5 anni. Il classe 1994, è reduce da una stagione vissuta sull’asse Torino-Milano. Dopo la prima parte di campionato in granata, si è trasferito in prestito al Milan nel mercato di gennaio. Adesso per lui sono pronte ad aprirsi le porte del campionato portoghese. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Dalsono sicuri: Soualihopotrebbe presto trasferirsi al. Secondo quanto riportato da Record, il centrocampista di proprietà del Torino sarebbe ad un passo dal trasferimento nel club lusitano. Nelle casse del club granata andrebbe una cifra vicina ai 7 milioni, per il giocatore un contratto di 4-5 anni. Il classe 1994, è reduce da una stagione vissuta sull’asse Torino-Milano. Dopo la prima parte di campionato in granata, si è trasferito in prestito al Milan nel mercato di gennaio. Adesso per lui sono pronte ad aprirsi le porte del campionato portoghese. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da ...

