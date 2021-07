Dai concerti ai corsi, per l’Accademia Pro Arte il suono come nutrimento (Di sabato 17 luglio 2021) Dai concerti ai corsi per l’Accademia Fiorentina Pro Arte la musica è nutrimento e non c’è alcun limite per dare inizio a questa grande avventura acustica e interiore. Nata nel 2018 per creare spazi e momenti di aggregazione musicale, da ottobre del 2020, oltre alla consueta attività di concerti, ha istituito una serie di corsi di strumento e canto dedicati a studenti di ogni età e livello, senza limiti. I corsi, che si svolgono a a Firenze, sono tenuti da Vincenzo Saldarelli (chitarra), Enrico Rotoli (canto), Ginette Ubaldi (vice presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) DaiaiperFiorentina Prola musica èe non c’è alcun limite per dare inizio a questa grande avventura acustica e interiore. Nata nel 2018 per creare spazi e momenti di aggregazione musicale, da ottobre del 2020, oltre alla consueta attività di, ha istituito una serie didi strumento e canto dedicati a studenti di ogni età e livello, senza limiti. I, che si svolgono a a Firenze, sono tenuti da Vincenzo Saldarelli (chitarra), Enrico Rotoli (canto), Ginette Ubaldi (vice presidente ...

Vasco Rossi il 17 giugno del 2022, Tiziano Ferro il 4 luglio del 2023 e Marco M…

Ultime Notizie dalla rete : Dai concerti Variante Delta: nuove restrizioni in diversi Paesi europei Nel dipartimento, infatti, il tasso di incidenza ogni 100 mila abitanti è passato dai 12,7 casi del ... Alcuni concerti e feste in spiaggia sono stati annullati nel Paese, tra questi anche quello del Dj ...

Al via Castelbasso 2021: mix di linguaggi e di eventi per grandi e piccoli, tra arte, musica e letteratura Accanto a Giocare ad arte, laboratorio educativo per bambini dai 5 agli 11 anni, nel cartellone trovano spazio molti concerti, tra cui quelli dell'Orchestra sinfonica abruzzese e dei Solisti Aquilani ...

Al Festival ValcenoArte l'incontro di internazionale e locale Torna per la 18/a edizione il Festival ValcenoArte 2021, che dal 18 al 25 luglio offre la possibilità di partecipare a laboratori, ascoltare concerti, assistere a spettacoli inusuali, che uniscono art ...

