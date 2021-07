Da vetrina ad incubo | l' Europeo di un azzurro allontana le big

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 luglio 2021) Daad. EURO2020 per Fabian Ruiz non è stato quello che ci si aspettava: il giocatore partenopeo non è riuscito a creare grattacapi a Luis Enrique che l'ha utilizzato solo per 68 minuti in tre partite ed ora il Napoli non ha offerenti per lui. L'obiettivo del Napoli è cedere, non svendere: ecco che quindi, il nome di Fabian, non risulta nell'elenco delle prossime cessioni perché non vi sono offerenti alle condizioni richieste dal club partenopeo.