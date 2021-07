Cristante dopo Euro 2020: “Festeggiare anche con la Roma è il mio obiettivo” (Di sabato 17 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Bryan Cristante dopo il trionfo a Euro 2020 con l'Italia e in vista della nuova stagione Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Bryanil trionfo acon l'Italia e in vista della nuova stagione

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 75' #Cristante non trova il tempo per la conclusione dopo un'azione penetrante degli #Azzurri! ????… - Mediagol : Cristante dopo Euro 2020: “Festeggiare anche con la Roma è il mio obiettivo” - MomentiCalcio : #Cristante: 'Dopo l'#Europeo ora voglio vincere con la #Roma' - AndrewMari1988 : Tutti pronti a dire: 'Te l'avevo detto'. Pochi chiedono scusa. Ricordate il bamboccione? Lo scarso? Uno dei mali de… - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ???? Il campione d'#Europa #BryanCristante parla dopo il trionfo in azzurro ?? 'Adesso una grande festa anche per la #Roma… -