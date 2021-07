Covid | Zangrillo | “Chi spaventa sui media andrebbe sanzionato”

(Di sabato 17 luglio 2021) “Isi sono innamorati del filone”. Ma in Italia “c’è un enorme responsabilità di chi comunica: ad un qualsiasi personaggio in cerca di autore è sufficiente parlare di una delle 24 lettere dell’alfabeto greco e si ritrova scienziato”. “State tranquilli, però: su 100 persone che parlano quotidianamente sui, forse una ha visto negli occhi la malattia”. E’ la riflessione di Alberto, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che mette l’accento su un aspetto: “re le persone con toni allarmanti ...

In queste ore anche nel nostro Paese è tornato a salire l'allarmema gli esperti tranquillizzano sull'effettiva gravità della situazione. Albertoha provato a moderare i toni della narrazione recente, richiamando tutti alla calma. " I media si sono ...'I media si sono innamorati del filone'. Ma in Italia 'c'è un enorme responsabilità di chi comunica: ad un qualsiasi personaggio in ... E' la riflessione di Alberto, direttore del ...Alberto Zangrillo è tornato a parlare della situazione epidemiologica in Italia e ha cercato di respingere gli allarmismi, sottolineando l'importanza delle cure ...Zangrillo liquida il tema con queste parole e, per quanto riguarda la situazione Covid, ribadisce: "La cura tempestiva e corretta vale più di 1.000 tamponi".