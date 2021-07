Covid, Zaia “si cambino in fretta i parametri o tutto si blocca” (Di sabato 17 luglio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Lo sostengo da mesi. Ne ho parlato due volte con il professor Brusaferro. Si cambino i parametri e lo si faccia in fretta”. Così, al Corriere della Sera, il presidente del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “Se scattano i provvedimenti basati sui vecchi parametri qui si blocca tutto un’altra volta. Non possiamo correre un rischio del genere. La velocità è determinante”.“Ci sono i vaccini e i numeri mi dicono che in ospedale ormai finiscono pochissime persone – spiega -. In Veneto in questo momento abbiamo ricoverato solo 6 nuovi pazienti in terapia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Lo sostengo da mesi. Ne ho parlato due volte con il professor Brusaferro. Sie lo si faccia in”. Così, al Corriere della Sera, il presidente del Veneto, Luca, che aggiunge: “Se scattano i provvedimenti basati sui vecchiqui siun’altra volta. Non possiamo correre un rischio del genere. La velocità è determinante”.“Ci sono i vaccini e i numeri mi dicono che in ospedale ormai finiscono pochissime persone – spiega -. In Veneto in questo momento abbiamo ricoverato solo 6 nuovi pazienti in terapia ...

Advertising

Corriere : Zaia: «La vaccinazione contro il Covid sia volontaria. Contiamo i ricoverati e non i contagiati» - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Zaia “si cambino in fretta i parametri o tutto si blocca” - - Italpress : Covid, Zaia “si cambino in fretta i parametri o tutto si blocca” - MasterblogBo : VENEZIA (ITALPRESS) – “Lo sostengo da mesi. Ne ho parlato due volte con il professor Brusaferro. Si cambino i param… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Zaia “si cambino in fretta i parametri o tutto si blocca” -… -