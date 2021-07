Covid: Salvini, 'non puoi chiedere green pass per andare a prendere cappuccio al bar...' (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Dopo un anno e mezzo di chiusura, abbiamo bisogno di ripartire. Non è che puoi chiedere il green pass per andare a prendere il cappuccio al bar la mattina". Così Matteo Salvini a Jesolo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Dopo un anno e mezzo di chiusura, abbiamo bisogno di ripartire. Non è cheilperilal bar la mattina". Così Matteoa Jesolo.

Advertising

CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - fabiochiusi : Comunque non è che perché Meloni e Salvini sono contro il COVID pass allora il COVID pass è indubitabilmente una co… - AndreaF76955249 : RT @mante: Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un medico nemmeno… - gides1960 : RT @mante: Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un medico nemmeno… -