Covid: Rosato, 'per evitare rischio coprifuoco anche da noi, vaccinarsi una soluzione'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Dopo la Catalogna anche a #Mykonos torna il #coprifuoco. Tutti a casa dall'1 di notte alle 6 del mattino. Evitiamo di correre rischio di dover introdurre anche noi limitazioni simili, sarebbe un disastro per l'economia e per la nostra vita. C'è un'unica soluzione: vaccinarsi". Così il presidente Iv, Ettore Rosato, su twitter.

