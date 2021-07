Covid | Regione Lombardia | entro il 21 luglio raggiunta immunità di comunità

(Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Serviranno poco meno di cinque giorni allaper raggiungere l'dial-19, fissata al 70% della popolazione. L'obiettivo, secondo i dati forniti dalla direzione generale Welfare della, sarà raggiunto fra il 20 e il 21prossimi. La campagna vaccinale ha finora raccolto adesioni da 6.929.818 persone ine la media giornaliera delle prenotazioni nell'ultima settimana è stata di 14.848. Se le adesioni rimarranno stabili, l'obiettivo sarà raggiunto in 4,7 giorni.

