Advertising

Piergiulio58 : Covid, quindici ragazzi di Alessandria positivi dopo vacanza a Riccione. - MutiCarla : RT @rep_torino: Covid, quindici ragazzi di Alessandria positivi dopo vacanza a Riccione [aggiornamento delle 14:40] - infoitinterno : Covid, quindici ragazzi di Alessandria positivi dopo vacanza a Riccione - rep_torino : Covid, quindici ragazzi di Alessandria positivi dopo vacanza a Riccione [aggiornamento delle 14:40] - StraNotizie : Covid, quindici ragazzi di Alessandria positivi dopo vacanza a Riccione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quindici

La Repubblica

Nuovi casi difra i giovani turisti e piccoli focolai stanno costringendo le Asl di Alessandria e della Romagna ad un super lavoro di tracciamento. E' il caso di una quindicina di ragazzi di un paese della ...... seragazzi della nostra provincia, partiti sani come pesci per andare a Riccione in ... dice a tutti quello che devono e non devono fare in materia die vaccini e non solo, come la sua ...Non è un contesto facile. Il conto alla rovescia sta per terminare e le Olimpiadi di Tokyo sono pronte per partire: dal 23 luglio all'8 agosto la rassegna a Cinque Cerchi monopolizzerà la scena. Come ...Aumentano i casi. Autorizzata la seconda dose per i turisti che staranno in regione almeno quindici giorni. Puoti (Niguarda): “Come in Inghilterra le ...