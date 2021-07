Covid, Pregliasco: "Non vedo male obbligo vaccino per docenti" (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - "Non vedo male l'ipotesi di una forma di obbligo vaccinale" anti Covid "per i docenti", dopo quello configurato per gli operatori sanitari. "C'è esigenza di garantire anche la sicurezza di questo personale, che è esposto a un rischio. I giovani sono untori per questa malattia ed è anche per la sicurezza dei docenti stessi che dico: ben venga l'estensione dell'obbligo per loro e per il personale scolastico in generale". Lo dichiara all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. "Con gli assembramenti in occasione degli Europei di calcio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - "Nonl'ipotesi di una forma divaccinale" anti"per i", dopo quello configurato per gli operatori sanitari. "C'è esigenza di garantire anche la sicurezza di questo personale, che è esposto a un rischio. I giovani sono untori per questa malattia ed è anche per la sicurezza deistessi che dico: ben venga l'estensione dell'per loro e per il personale scolastico in generale". Lo dichiara all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio. "Con gli assembramenti in occasione degli Europei di calcio ...

Advertising

infoitsalute : Covid, Pregliasco: 'Non vedo male obbligo vaccino per docenti' - TV7Benevento : Covid, Pregliasco: 'Non vedo male obbligo vaccino per docenti'... - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Non vedo male obbligo vaccino per docenti': Il virologo: 'C'è l'esigenza di garantire la loro s… - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Non vedo male obbligo vaccino per docenti” - Fiamma_74 : @GassmanGassmann Come ha detto Pregliasco il vaccino ti può ammazzare e creare disabilità gravi.. Quindi ognuno è l… -