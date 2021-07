Covid, Pregliasco: “Non vedo male obbligo vaccino per docenti” (Di sabato 17 luglio 2021) “Non vedo male l’ipotesi di una forma di obbligo vaccinale” anti Covid “per i docenti”, dopo quello configurato per gli operatori sanitari. “C’è esigenza di garantire anche la sicurezza di questo personale, che è esposto a un rischio. I giovani sono untori per questa malattia ed è anche per la sicurezza dei docenti stessi che dico: ben venga l’estensione dell’obbligo per loro e per il personale scolastico in generale”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. “Con gli assembramenti in occasione degli Europei di calcio abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) “Nonl’ipotesi di una forma divaccinale” anti“per i”, dopo quello configurato per gli operatori sanitari. “C’è esigenza di garantire anche la sicurezza di questo personale, che è esposto a un rischio. I giovani sono untori per questa malattia ed è anche per la sicurezza deistessi che dico: ben venga l’estensione dell’per loro e per il personale scolastico in generale”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio. “Con gli assembramenti in occasione degli Europei di calcio abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco Covid, Pregliasco: "Non vedo male obbligo vaccino per docenti" ...Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. "Con gli assembramenti in occasione degli Europei di calcio abbiamo velocizzato qualcosa che era destinato a esserci", cioè un aumento dei contagi Covid, ...

COVID: 3.121 NUOVI CASI E 13 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’ 1.3 PER CENTO ROMA – Sono 3.121 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, con un incremento di 223 rispetto a ieri. Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 244.7972 (in cre ...

