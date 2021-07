Covid, Pregliasco: “Non vedo male obbligo vaccino per docenti” (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) – “Non vedo male l’ipotesi di una forma di obbligo vaccinale” anti Covid “per i docenti”, dopo quello configurato per gli operatori sanitari. “C’è esigenza di garantire anche la sicurezza di questo personale, che è esposto a un rischio. I giovani sono untori per questa malattia ed è anche per la sicurezza dei docenti stessi che dico: ben venga l’estensione dell’obbligo per loro e per il personale scolastico in generale”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) – “Nonl’ipotesi di una forma divaccinale” anti“per i”, dopo quello configurato per gli operatori sanitari. “C’è esigenza di garantire anche la sicurezza di questo personale, che è esposto a un rischio. I giovani sono untori per questa malattia ed è anche per la sicurezza deistessi che dico: ben venga l’estensione dell’per loro e per il personale scolastico in generale”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

