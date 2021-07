Covid | positivo il ministro britannico della Salute Sajid Javid | “Ho sintomi lievi”

(Di sabato 17 luglio 2021) Ilè stato contagiato dal virus Sars-Cov-2. L’annuncio è stato dato dallo stesso: “Questa mattina sono risultatoal. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma ho già ricevuto il vaccino e isono”, ha scritto su Twitter, invitando a farsi avanti per la vaccinazione coloro che ancora non lo abbiano fatto. La notizia del suo contagio è arrivato il giorno dopo il nuovo record di casi toccato dal Regno Unito, che ...

TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - Inter : ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - Agenzia_Ansa : Il ministro britannico della Salute, Sajid Javid, è risultato positivo ad un test per il covid-19. Lo ha scritto su…

"Questa mattina sono risultatoal. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma ho già ricevuto il vaccino e i sintomi sono lievi", ha scritto Javid sui social, invitando a ...... la cui cerimonia inaugurale è fissata per il 23 luglio, l'allarme- 19 in Giappone cresce.E ...confermato che un visitatore dall'estero che stava lavorando per le Olimpiadi è risultatoa ...Leggero calo rispetto a ieri (erano 77), ma i nuovi casi positivi restano numerosi: ben 51 nelle ultime 24 ore in Calabria, dove il totale dei tamponi eseguiti è 964.248 (+1.711). Nessun decesso ed è ...ROMA, 17 LUG - "Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test, si registrano 500 nuovi casi positivi (+57) e 2 decessi. I ricoverati sono 1 ...