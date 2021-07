Covid oggi Puglia, 81 contagi: bollettino 17 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 81 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 17 luglio 2021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 6.702 tamponi. Suddividendo per province, dei nuovi contagi 16 sono stati rilevati a Bari, 4 Brindisi, 2 Barletta Andria Trani, 23 Foggia, 29 Lecce, 5 Taranto. Il decesso è stato registrato in provincia di Brindisi. I ricoverati sono 74 (dato invariato). Sono 1.699 (+58) i casi attualmente positivi e di questi 1.625 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 81 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 172021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 6.702 tamponi. Suddividendo per province, dei nuovi16 sono stati rilevati a Bari, 4 Brindisi, 2 Barletta Andria Trani, 23 Fa, 29 Lecce, 5 Taranto. Il decesso è stato registrato in provincia di Brindisi. I ricoverati sono 74 (dato invariato). Sono 1.699 (+58) i casi attualmente positivi e di questi 1.625 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati ...

