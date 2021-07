Covid oggi Lazio, 500 contagi e 339 a Roma: bollettino 17 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 500 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 17 luglio 2021. I casi a Roma città sono a quota 339. Da ieri nella regione ci sono stati altri 2 morti. “Si registrano 500 nuovi casi positivi su quasi 8mila tamponi (-1.187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test”, fa sapere l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “I ricoverati sono 105, le terapie intensive 25, i guariti 175. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,4%”, aggiunge D’Amato, rinnovando il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 500 i nuovidi coronavirus nelsecondo i dati deldi, 172021. I casi acittà sono a quota 339. Da ieri nella regione ci sono stati altri 2 morti. “Si registrano 500 nuovi casi positivi su quasi 8mila tamponi (-1.187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test”, fa sapere l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “I ricoverati sono 105, le terapie intensive 25, i guariti 175. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,4%”, aggiunge D’Amato, rinnovando il ...

