Covid oggi Campania | 238 contagi | bollettino 17 luglio

Sono 238 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 17 luglio 2021. Si registrano altri 2 morti, avvenuti nelle ultime 48 ore. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 182 i pazienti Covid ricoverati in area non critica. Da ieri sono stati processati 7.681 tamponi molecolari e 6.659 tamponi antigenici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

