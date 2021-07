Covid oggi Calabria, 51 contagi: bollettino 17 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 51 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 17 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.711 tamponi. Si registrano +53 guariti, -2 attualmente positivi, -4 in isolamento. Da ieri, inoltre, un ricoverato in più in area non critica e un paziente in più in terapia intensiva (per un totale di 4). Dall’inizio della pandemia restano 1.236 i decessi nella regione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 51 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 172021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del dipartimento Tutela della salute della Regione, nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.711 tamponi. Si registrano +53 guariti, -2 attualmente positivi, -4 in isolamento. Da ieri, inoltre, un ricoverato in più in area non critica e un paziente in più in terapia intensiva (per un totale di 4). Dall’inizio della pandemia restano 1.236 i decessi nella regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

