Covid, news. Spaventa la variante Delta, crollano le prenotazioni vacanze. LIVE (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Delta Spaventa gli italiani: crollano le prenotazioni per le vacanze dopo l'avvertimento della Farnesina sui viaggi all'estero e il rischio di una nuova stretta sugli spostamenti. Il bollettino: 3121 nuovi casi su 244.797 tamponi. In lieve risalita ricoveri ordinari (+23) e terapie intensive (+1). Da lunedì per entrare in Francia da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda sarà obbligatorio un test negativo. A Barcellona torna il coprifuoco notturno Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) Lagli italiani:leper ledopo l'avvertimento della Farnesina sui viaggi all'estero e il rischio di una nuova stretta sugli spostamenti. Il bollettino: 3121 nuovi casi su 244.797 tamponi. In lieve risalita ricoveri ordinari (+23) e terapie intensive (+1). Da lunedì per entrare in Francia da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda sarà obbligatorio un test negativo. A Barcellona torna il coprifuoco notturno

Advertising

repubblica : Aperto durante il Covid, il giudice di pace assolve bar 'ribelle'. E condanna la Prefettura a pagare le spese - repubblica : Covid, la variante Euro2020 si prende Roma: spunta un maxifocolaio in Corso Trieste. Più di 30 ragazzi positivi. Ma… - repubblica : Regno Unito, l'appello di 1.200 scienziati: fine restrizioni per Covid è 'minaccia mondiale' - Moixus1970 : RT @repubblica: ?? Long Covid, quanti postumi lascia il virus? Uno studio ne ha censiti 203 in dieci organi diversi, a tutte le eta' https:/… - sursumcorda29 : Ecco! Il ministro della salute inglese, VACCINATO, ha il #covid! #SIEROSPERIMENTALE -