Covid | news Da lunedì per entrare in Francia da 6 paesi obbligatorio test negativo LIVE

Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda. A Barcellona torna il coprifuoco notturno, in Gran Bretagna record di contagi degli ultimi sei mesi In Italia quasi 3mila nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento anche le terapie intensive. Nuovi parametri per la classificazione delle zone a rischio: "Il tasso di ospedalizzazione deve pesare di più", fa sapere il governo

