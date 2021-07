Covid, news. Bollettino: 3121 contagi su 244.797 tamponi, 13 morti in 24 ore. LIVE (Di sabato 17 luglio 2021) Da lunedì per entrare in Francia da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda sarà obbligatorio un test negativo. A Barcellona torna il coprifuoco notturno, in Gran Bretagna record di contagi degli ultimi sei mesi In Italia quasi 3mila nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento anche le terapie intensive. Nuovi parametri per la classificazione delle zone a rischio: "Il tasso di ospedalizzazione deve pesare di più", fa sapere il governo Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) Da lunedì per entrare in Francia da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda sarà obbligatorio un test negativo. A Barcellona torna il coprifuoco notturno, in Gran Bretagna record didegli ultimi sei mesi In Italia quasi 3mila nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento anche le terapie intensive. Nuovi parametri per la classificazione delle zone a rischio: "Il tasso di ospedalizzazione deve pesare di più", fa sapere il governo

