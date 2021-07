Covid, news. Bollettino: 3121 contagi e 13 morti in 24 ore, tasso di positività 1,3%. LIVE (Di sabato 17 luglio 2021) Processati 244.797 tamponi. In lieve risalita ricoveri ordinari (+23) e terapie intensive (+1). Da lunedì per entrare in Francia da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda sarà obbligatorio un test negativo. A Barcellona torna il coprifuoco notturno, in Gran Bretagna record di contagi degli ultimi sei mesi. In Italia nuovi parametri per la classificazione delle zone a rischio: "Il tasso di ospedalizzazione deve pesare di più", fa sapere il governo Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) Processati 244.797 tamponi. In lieve risalita ricoveri ordinari (+23) e terapie intensive (+1). Da lunedì per entrare in Francia da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda sarà obbligatorio un test negativo. A Barcellona torna il coprifuoco notturno, in Gran Bretagna record didegli ultimi sei mesi. In Italia nuovi parametri per la classificazione delle zone a rischio: "Ildi ospedalizzazione deve pesare di più", fa sapere il governo

