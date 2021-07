Covid, nelle ultime 24 ore 438 contagi in Lombardia: a Bergamo 24 (Di sabato 17 luglio 2021) Nonostante la capillare campagna dei vaccini, la variante Delta del Covid inizia a far registrare l’aumento dei nuovi contagi che tornano a salire. nelle ultime 24 ore sono 438 i contagi in Lombardia, nella giornata di venerdì 16 luglio erano stati 399. Così anche Bergamo, che ieri registrava 14 casi, nelle ultime 24 ore vede salire la quota giornaliera a 24 nuovi positivi. I DATI LOMBARDI Milano: 273.208 (165) Brescia: 106.732 (29) Varese: 86.254 (48) Monza e della Brianza: 79.532 (27) Como: 60.264 (20)Bergamo: 53.462 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) Nonostante la capillare campagna dei vaccini, la variante Delta delinizia a far registrare l’aumento dei nuoviche tornano a salire.24 ore sono 438 iin, nella giornata di venerdì 16 luglio erano stati 399. Così anche, che ieri registrava 14 casi,24 ore vede salire la quota giornaliera a 24 nuovi positivi. I DATI LOMBARDI Milano: 273.208 (165) Brescia: 106.732 (29) Varese: 86.254 (48) Monza e della Brianza: 79.532 (27) Como: 60.264 (20): 53.462 ...

