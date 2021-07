Covid, Moratti: "Tra 4 o 5 giorni raggiungeremo l'immunità di comunità" (Di sabato 17 luglio 2021) Tra martedì e mercoledì 21 prossimo la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta "immunità di comunità". Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge infatti che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Tra martedì e mercoledì 21 prossimo la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta "di". Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge infatti che ...

Advertising

MiTomorrow : L'assessora al Welfare punta tutto sulla campagna vaccinale per un pieno ritorno alla normalità ?? #lombardia… - radiolombardia : Covid, Moratti: valorizziamo la campagna vaccinale [VIDEO] - - Bob6Rock : RT @Affaritaliani: Moratti: no a chiusure e zone rosse Campagna lombarda un successo - Loredanataberl1 : RT @Affaritaliani: Moratti: no a chiusure e zone rosse Campagna lombarda un successo - Affaritaliani : Moratti: no a chiusure e zone rosse Campagna lombarda un successo -