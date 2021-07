Covid, Mastella promuove il green pass e l’obbligo vaccinale (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Se utilizzato nel modo più efficace, se possibile, il green pass riesce a dare la possibilità di una maggiore estensione di presenze. È ovvio che, al di là di tutto, la gente continua ad avere paura. Ad oggi gli ospedali non hanno presenze ingombranti, come nel recente passato, ma può anche riaccadersi. Io credo che non sia una misura giusta per bar e ristoranti, ma ai concerti, negli stadi e in circostanze simili mi sembra utile. A volte noi italiani siamo strani, facciamo ben dieci vaccinazioni obbligatorie, ora facessimo l’undicesima… ma che male c’è se questa garantisce un’unità di misura ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Se utilizzato nel modo più efficace, se possibile, ilriesce a dare la possibilità di una maggiore estensione di presenze. È ovvio che, al di là di tutto, la gente continua ad avere paura. Ad oggi gli ospedali non hanno presenze ingombranti, come nel recenteato, ma può anche riaccadersi. Io credo che non sia una misura giusta per bar e ristoranti, ma ai concerti, negli stadi e in circostanze simili mi sembra utile. A volte noi italiani siamo strani, facciamo ben dieci vaccinazioni obbligatorie, ora facessimo l’undicesima… ma che male c’è se questa garantisce un’unità di misura ...

