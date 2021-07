Covid | mancata zona rossa in Val Seriana | i documenti mai svelati dal Ministero

(Di sabato 17 luglio 2021) Restano oscuri i motivi per cui 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, vennero inviati in Valil 5 marzo 2020 e poi furono ritirati 3 giorni dopo, determinando così la’ in anticipo sul lockdown nazionale che potrebbe avere contribuito a fare di questo territorio in provincia di Bergamo uno dei focolaipiù micidiali al mondo. E’ questo l’esito, almeno per ora, di un complesso iter di accesso agli atti cominciato quasi un anno fa dall’AGI con una richiesta aldell’Interno di poterli consultare. Il Tar aveva ...

Affaritaliani.it

Com'è stata la gestione del Covid-19 da parte dell'amministrazione? 'L'amministrazione ha voluto ... E' mancata totalmente la condivisione, il nostro comune non ha mai preso posizione rispetto alla ...
La sconfitta della pandemia da Covid-19 passa per il vaccino, ma non tutti gli italiani ne sono convinti. All'appello mancano oltre 2,5 milioni ...
Era contrario al vaccino ma il Covid, dopo una lunga degenza in ospedale, se l'è portato via. Alan Scott Lanoix sosteneva che i vaccini fossero "veleno", ma è venuto ...