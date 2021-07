Covid | Lombardia vicina all’immunità di gregge | il 20-21 luglio al 70% della copertura totale

(Di sabato 17 luglio 2021) Buone notizie dal fronte delle vaccinazioni. Tra martedì 20e mercoledì 21, lapotrà raggiungere la cosiddetta ‘immunità di comunità’. Dai dati forniti dalla Direzione Welfare di Regione, nella giornata di sabato 17, emerge che attualmente ildelle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo nella giornata di venerdì 16), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70%popolazione coperta – pari alla quota comunemente ...

LaStampa : Covid, la Lombardia vicina all’immunità di gregge: entro 5 giorni copertura vaccinale completa per il 70% degli abi… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, so… - Agenzia_Ansa : Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità' dal covid.… - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #17luglio Casi +438 (845.529 +0,05%) Deceduti +4 (33.808 +0,01%) Guariti +1.609 (804.643 +0,20%) Mo… - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #17luglio Casi +438 (845.529 +0,05%) Deceduti +4 (33.808 +0,01%) Guariti +1.609 (804.643 +0,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Corriere Milano

LEGGI IL BOLLETTINO Veneto, balzo dei contagi Altro dato pesante dei nuovi positiviin ..., + 230 casi Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive ( - 8) e nei reparti ( ...Risultati che fanno ben sperare, nonostante anche ini contagi siano in aumento a causa della variante Delta. Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 399 casi di- 19 e ...In Lombardia sono 438 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si registrano 4 morti. Diminuiscono il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti Covid (136), aumentano di un pa ...Immunità di comunità in Lombardia tra il 20 e il 21 luglio prossimo: la regione toccherà il 70% di copertura totale.