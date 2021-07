Advertising

Agenzia_Ansa : Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità' dal covid.… - LaStampa : Covid, la Lombardia vicina all’immunità di gregge: entro 5 giorni copertura vaccinale completa per il 70% degli abi… - Corriere : La variante e la mappa dei rischi in Lombardia. Gli ospedali pronti a gestire la quarta ondata - inews__24 : ?? Immunità di gregge vicina per la #Lombardia #Covid19 - infoitinterno : Covid Lombardia, oggi 438 contagi e 4 morti: bollettino 17 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Ad oggi sono 60.571.341 le dosi di vaccino antisomministrate in Italia , 26.303.580 i cittadini che hanno completato il ciclo e 65.730.950 ... mostrano che laè ancora una volta al ...L'isola è al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Lazio con 500 nuovi casi e lacon 438. Gli attuali positivi sono 4.787 con un aumento di altri 378 casi. I guariti ...CREMONA - Sono 30 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sui 438 complessivi conteggiati in Lombardia. Il tasso di positività rimane stabile all’1,1%, come ieri ...Duranti però la mostra non potrà seguirla perchè è da poco scomparso in Lombardia a causa del Covid 19. La moglie Lucia e i figli hanno voluto che il progetto andasse avanti e hanno messo a ...