Covid: Lombardia, 438 nuovi positivi, 4 morti in ultime 24 ore (2) (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Covid con il tasso di positività che rimane stabile all'1,1% in Lombardia. Sono 31 i ricoverati in terapia intensiva (+1), diminuiscono invece quelli negli altri reparti: 136 (-7). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 ialcon il tasso dità che rimane stabile all'1,1% in. Sono 31 i ricoverati in terapia intensiva (+1), diminuiscono invece quelli negli altri reparti: 136 (-7).

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità' dal covid.… - LaStampa : Covid, la Lombardia vicina all’immunità di gregge: entro 5 giorni copertura vaccinale completa per il 70% degli abi… - Corriere : La variante e la mappa dei rischi in Lombardia. Gli ospedali pronti a gestire la quarta ondata - TV7Benevento : Covid: Lombardia, 438 nuovi positivi, 4 morti in ultime 24 ore (2)... - carlo_canepa : @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo Questa non l'avevo ancora sentita. E pure @Agenzia_Ansa. @annamasera bisognerebbe c… -