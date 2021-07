Covid, le Regioni a 'caccia' dei non vaccinati: ancora 2,4 milioni over 60 senza copertura. La Sardegna si blinda (Di sabato 17 luglio 2021) Potrebbero essere l'aumento rapido dei contagi e quello, per ora lento, dei ricoveri in ospedale, spinti dalla del coronavirus , a convincere almeno una parte dei riluttanti a vaccinarsi, se non dei ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Potrebbero essere l'aumento rapido dei contagi e quello, per ora lento, dei rici in ospedale, spinti dalla del coronavirus , a convincere almeno una parte dei riluttanti a vaccinarsi, se non dei ...

Advertising

Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - gerrygreco : Mi spiegano che si fanno meno tamponi perché le regioni hanno paura di finire in giallo con la variante Delta, quin… - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: #Covid, le #regioni a 'caccia' dei non vaccinati: ancora 2,4 milioni over 60 senza copertura. La Sardegna si blinda https://t.… - leggoit : #Covid, le #regioni a 'caccia' dei non vaccinati: ancora 2,4 milioni over 60 senza copertura. La Sardegna si blinda -