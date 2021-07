Covid | la Lombardia vicina all’immunità di gregge | entro 5 giorni copertura vaccinale completa per il 70% degli abitanti

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità' dal covid.… - Corriere : La variante e la mappa dei rischi in Lombardia. Gli ospedali pronti a gestire la quarta ondata - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, so… - infoitinterno : Covid, la Lombardia verso l’immunità di gregge: annunciata la data - mvdonato : RT @petunianelsole: Covid, la Lombardia vicina all’immunità di gregge: entro 5 giorni copertura vaccinale completa per il 70% degli abitant… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

[INFO EMBED]: /fragment/cronaca/2021/07/17/news/- la -- vicina - all - immunita - di - gregge - entro - 5 - giorni - copertura - vaccinale - completa - per - il - 70 - degli - ...I positiviinoggi sono 438. Ecco il dettaglio per provincia: Milano: 273.208Sabato nel Bresciano si sono registrati 29 nuovi positivi al coronavirus (24 per Ats Brescia e 5 per Ats della Montagna) e nessun decesso. La tendenza, però, è quella di un aumento progressivo dei con ...Il sorpasso della mutazione indiana è ormai ufficiale e tocca la metà dei casi, quella inglese è scesa al 22%. La variante in crescita fra i «free vax» ...