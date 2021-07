Covid Italia, su i contagi. Ma per zona gialla conteranno ricoveri (Di sabato 17 luglio 2021) Aumentano i contagi da coronavirus in Italia e, con la variante Delta sempre più predominante nel Paese, le regioni maggiormente colpite rischiano il passaggio in zona gialla con nuove regole, misure e restrizioni proprio nella stagione del turismo. Ma per un eventuale cambio di colore, ha assicurato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, “peserà di più il tasso dei ricoveri” rispetto agli altri indicatori. “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione” contro il Covid, secondo il ministro è infatti “ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Aumentano ida coronavirus ine, con la variante Delta sempre più predominante nel Paese, le regioni maggiormente colpite rischiano il passaggio incon nuove regole, misure e restrizioni proprio nella stagione del turismo. Ma per un eventuale cambio di colore, ha assicurato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, “peserà di più il tasso dei” rispetto agli altri indicatori. “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione” contro il, secondo il ministro è infatti “ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti ha… - Corriere : A Roma focolaio legato alla partita dell’Italia vista in un pub nel quartiere Monteverde: già 73 casi - lucatelese : La Sardegna hai numeri del Covid in aumento del 150% e per questo qualche citrullo vorrebbe metterla in zona gialla… - SergioneGentile : RT @BarbaraRaval: È giunta notizia di un esposto alle più importanti procure d'Italia: Covid19,le morti potevano essere evitate, le cure es… - MSator : RT @BarbaraRaval: È giunta notizia di un esposto alle più importanti procure d'Italia: Covid19,le morti potevano essere evitate, le cure es… -