Covid Italia, contagi in aumento: chi rischia zona gialla (Di sabato 17 luglio 2021) Il Covid torna a colpire in Italia con maggiore forza, con la diffusione della variante delta tra le principali cause dell'aumento dei contagi, e per alcune regioni si torna a parlare del rischio zona gialla che comporterebbe regole, misure e restrizioni più dure rispetto a quelle attuali proprio nella stagione del turismo. Cresce quindi l'attesa per la cabina di regia, che dovrebbe svolgersi all'inizio della prossima settimana. Sul tavolo del governo resta anche la questione del green pass e l'ipotesi di renderlo obbligatorio come già accaduto in Francia. Ma su questo punto non mancano le ...

