Teresatherry0 : RT @OrtigiaP: Covid, Zangrillo: 'Chi spaventa sui media andrebbe sanzionato'Contro Covid, conclude oggi, 'la cura tempestiva e corretta val… - ilmattinodisici : #NotiziedallaSicilia #Covid Covid in Sicilia: 431 i nuovi casi nelle ultime 24 ore - a_r_i_something : RT @OrtigiaP: Covid, Zangrillo: 'Chi spaventa sui media andrebbe sanzionato'Contro Covid, conclude oggi, 'la cura tempestiva e corretta val… - rep_palermo : Covid-19, nuovo balzo dei contagi in Sicilia: sono 431, ma il tasso di positività scende [aggiornamento delle 20:17] - Shajidn : RT @OrtigiaP: Covid, Zangrillo: 'Chi spaventa sui media andrebbe sanzionato'Contro Covid, conclude oggi, 'la cura tempestiva e corretta val… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Impennata dei nuovi casiin Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 3.121 in crescita ... seguita da Lombardia (438), e(431). .... e rischia di entrare in insieme ae Veneto. Anche perché in diverse attività commerciali ... Ilha fatto breccia in Sardegna anche per causa della , che è altamente trasmissibile. 'Da oggi ...Crescono i contagi ma non le ospedalizzazioni e quindi, con l’indice Rt a 0,91 e l’incidenza ormai a 19, bisogna sventare il rischio che alcune regioni possano tornare in zona gialla ...20:19Covid-19, nuovo balzo dei contagi in Sicilia: sono 431, ma il tasso di positività scende 19:55Pioggia in Sicilia, scatta l’allerta meteo arancione 19:50M5s, Conte su giustizia e reddito di ...