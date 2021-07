Covid in Italia, 3121 nuovi casi e 13 morti (Di sabato 17 luglio 2021) In Italia oggi, sabato 17 luglio 2021, si registrano 3.121 nuovi casi e 13 morti per Covid. Ieri c'erano stati 2.898 nuovi casi e 11 morti. In totale sono stati effettuati 244.797 tamponi, ieri 205. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Inoggi, sabato 17 luglio 2021, si registrano 3.121e 13per. Ieri c'erano stati 2.898e 11. In totale sono stati effettuati 244.797 tamponi, ieri 205.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti ha… - Corriere : A Roma focolaio legato alla partita dell’Italia vista in un pub nel quartiere Monteverde: già 73 casi - lucatelese : La Sardegna hai numeri del Covid in aumento del 150% e per questo qualche citrullo vorrebbe metterla in zona gialla… - francobus100 : Covid: positivo ministro della Salute britannico - g_zerbato : RT @nadiafrancy: @barbarab1974 Il dott Zangrillo, qualche mese fa, ad una trasmissione su rete4, disse che nel suo ospedale, se uno ha un a… -