Covid Germania, contagi in aumento: bollettino 17 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) In Germania continua a salire il numero dei contagi. L’Istituto Robert Koch indica un’incidenza pari a 9,4 casi su 100.000 abitanti. Ieri il dato, che continua a salire da giorni, era a 8,6 e due giorni fa a 8. Il tasso di incidenza più basso si era registrato il 6 luglio (4,9). L’Istituto Robert Koch ha riportato 1.608 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore. Una settimana fa il bollettino parlava di 952 casi. Vengono inoltre segnalati altri 22 decessi rispetto ai 35 di una settimana fa. Dall’inizio della pandemia in Germania sono stati confermati 3.743.389 contagi ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Incontinua a salire il numero dei. L’Istituto Robert Koch indica un’incidenza pari a 9,4 casi su 100.000 abitanti. Ieri il dato, che continua a salire da giorni, era a 8,6 e due giorni fa a 8. Il tasso di incidenza più basso si era registrato il 6(4,9). L’Istituto Robert Koch ha riportato 1.608 nuoviaccertati nelle ultime 24 ore. Una settimana fa ilparlava di 952 casi. Vengono inoltre segnalati altri 22 decessi rispetto ai 35 di una settimana fa. Dall’inizio della pandemia insono stati confermati 3.743.389...

