Covid Francia, stretta sugli ingressi da 6 Paesi (Di sabato 17 luglio 2021) stretta sugli ingressi in Francia. Il Paese impone il risultato di un test anti Covid effettuato meno di 24 ore prima per chi non è vaccinato e arriva da Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda. La misura entrerà in vigore alla mezzanotte di domenica, ha reso noto il premier Jean Castex in un comunicato. A ora, chi arriva dalla Gran Bretagna deve avere un test condotto non meno di 48 ore prima e dagli altri Paesi europei 72, come previsto dalle norme per la concessione del Green pass in vigore in tutta l'Unione europea. L'articolo proviene da Italia Sera.

