Covid, Francia: per arrivi dall'estero test negativo nelle ultime 24 ore (Di sabato 17 luglio 2021) Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda dovrà infatti presentare un test Covid negativo effettuato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) Nuova stretta dellasugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda dovrà infatti presentare uneffettuato ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Francia cresce il mercato dei Green Pass falsi: +5.000% - MediasetTgcom24 : Covid, Gb: 'Quarantena per chi arriva dalla Francia, anche se vaccinato' #granbretagna - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - danielagatelli1 : RT @fanpage: Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grec… - leggoit : Covid, in Francia si entra solo con un test negativo nelle ultime 24 ore -